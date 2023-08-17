Транспорт 17 августа 2023, 16:13 Путин указал на перспективы строительства ВСМ до Адлера, Луганска и Донецка Путин увидел перспективу строительства ВСМ до Адлера и Донецка РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что видит перспективы создания высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, Луганска и Донецка. Об этом глава государства сказал на церемонии открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру.

«Эту систему мы будем развивать дальше, вне всякого сомнения. Если протащить высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, то это всего 10 часов пути. Для собравшихся отдохнуть на юге это уже совсем другая история», — сказал он.

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Также Путин отметил, что в перспективе к магистрали необходимо подключить Донецк и Луганск.

По мнению главы государства, к финансированию проекта подключатся банки.

«Они видят хорошую экономическую перспективу для себя. У нас все получится, уверен», — добавил президент.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал о выгоде создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.