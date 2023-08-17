17 августа 2023, 20:13
Путин указал на необходимость найти финансирование для обновления общественного транспорта
Путин: обновление общественного транспорта требует надежных источников финансирования
Президент Владимир Путин поручил правительству найти финансирование для обновления общественного транспорта во всех регионах — в том числе на новых территориях. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.
«Особого внимания, конечно, требуют вопросы финансирования отрасли. Дефицит здесь растет, к сожалению, от года к году, поэтому правительству в соответствии с уже данными поручениями необходимо найти надежный и постоянный источник финансирования работы по развитию и обновлению общественного транспорта в регионах», — заявил Путин.
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По словам президента, особенное внимание надо уделить транспортным потребностям новых регионов России — Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Здесь вопросы не решались, по сути, десятилетиями», — отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин призвал использовать российские машины для общественного транспорта.
Россия
Владимир Путин
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