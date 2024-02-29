Транспорт 29 февраля 2024, 16:16 Путин рассказал о проблемах на таможенных постах Путин: прохождение таможенного поста фурой не должно превышать 10 минут РИА «Новости»

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Стандартное время прохождения досмотра грузовых автомобилей таможенниками в России должно сократиться до 10 минут. Об этом во время послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

По словам главы государства, это нужно, чтобы водители не стояли в очередях по несколько часов подряд.

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«На Дальнем Востоке проблема стоит особенно остро, хотя таможенный досмотр по регламенту составляет 19 минут. В реальности нередко каждый водитель грузовых автомобилей ждет часами на границе», — сказал Путин.

Президент добавил, что перед министерством транспорта стоит задача сокращения типового времени на досмотр в рамках 10 минут. Он подчеркнул, что современные технологии сделают это возможным.

Во вторник Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и обозначил вектор развития страны на ближайшие годы.