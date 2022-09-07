Путин призвал создать условия для обслуживания судов на Севморпути | 360°

Транспорт 07 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber Путин призвал создать условия для обслуживания судов на Севморпути Путин заявил, что у судов должны быть условия для обслуживания на всем Севморпути РИА «Новости»

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Нужно обустроить Северный морской путь так, чтобы суда могли обслуживаться на всей протяженности маршрута. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он рассказал об этом во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой, нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов», — заявил Путин.

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Также он призвал сделать график движения транспорта по водной магистрали надежным, ритмичным и предсказуемым. По его словам, при реализации его предложений все пункты маршрута и все регионы Севморпути получат выгоду от работы логистического коридора.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 августа утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. О дальнейших шагах по развитию магистрали рассказал RT.

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