Транспорт 20 ноября 2023, 18:56 Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта Путин: необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта РИА «Новости»

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Необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку его популярность в России растет. На это указал президент Владимир Путин на мероприятии в честь передачи крупной партии общественного транспорта некоторым регионам.

Глава государства отметил, что нужно и дальше создавать удобные маршруты на всех видах транспорта. Путин также призвал внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса.

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«И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным», — обратил внимание президент.

По его словам, в год в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозят более 10 миллиардов пассажиров. Люди отдают предпочтение общественному транспорту как более быстрому и экономичному, сказал глава государства.

Путин также указал на необходимость комплексно улучшать систему перевозок. Это нужно делать не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, а также на сельских территориях, подытожил президент.

Во время мероприятия глава государства отметил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса играет огромную роль для качества жизни россиян. Путин призвал наращивать возможности страны в транспортной сфере.