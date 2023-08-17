Транспорт 17 августа 2023, 19:41 Путин призвал использовать российские машины для общественного транспорта Путин поручил обновить автопарки общественного транспорта РИА «Новости»

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Обновление парка общественного транспорта стало важнейшей задачей на ближайшее время. Для этого необходимо использовать мощности российской промышленности. Об этом на заседании Госсовета заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что необходимо добиваться ежегодного снижения среднего возраста машин, которые используются на маршрутах во всех субъектах страны.

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«Общественный транспорт во всех регионах страны должен не ветшать, а „молодеть“», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что регионы уже заявили о необходимости до 2030 года получить более 57 тысяч автобусов, пяти тысяч троллейбусов и четырех тысяч трамваев. Это не считая развития новых маршрутов, которые также потребуют дополнительных машин.

«Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность — машиностроителей и их смежников», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что ежегодно наземным общественным транспортом пользуются более 10 миллиардов пассажиров, три миллиарда спускаются в метро и еще один миллиард ездит пригородным электричками.

Президент добавил, что бум частных машин в городах, где все виды транспорта связаны в единую систему, подходит к концу. Жители чаще выбирают это вид передвижения как более быстрый, доступный и экономный.