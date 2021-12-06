Путин примет участие в церемонии открытия новых станций БКЛ

Пассажирское движение на участке от «Мневников» до «Каховской» Большой кольцевой линии метро Москвы откроют во вторник, 7 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажирам будут доступны сразу 10 новых станций, из которых семь станут пересадочными на другие линии московского метро и две линии Московских центральных диаметров.

Строительство Большой кольцевой линии завершится в следующем году. В ее состав войдет 31 станция, которая соединит все линии московской подземки. Общая протяженность нового участка метро составит 70 километров.