Транспорт 15 декабря 2023, 18:54 Путин предупредил об угрозе для российской железнодорожной инфраструктуры Путин: противник пытается дотянуться до важных объектов Восточного полигона ж/д Mark Tryapichnikov / Unsplash

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Противник нацелился на важные объекты российской железнодорожной инфраструктуры, поэтому необходимо проявлять бдительность. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона», — отметил глава государства.

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Быть внимательными в этой ситуации — задача, прежде всего, правоохранительных органов, спецслужб и Росгвардии, уточнил Путин. Однако все, кто работает на Восточном полигоне, должны быть бдительными, подчеркнул президент.

Во время выступления на заседании Владимир Путин также сообщил, что предстоящее десятилетие станет для России временем большой стройки, в том числе в железнодорожной сфере. По словам президента, в перспективе железнодорожные магистрали протянутся до Донбасса.