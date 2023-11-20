20 ноября 2023, 18:44
Путин поставил задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса России
Путин: работа транспортного комплекса укрепляет национальную экономику России
Четкая и надежная работа транспортного комплекса играет огромную роль для качества жизни россиян и укрепления экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин. Учитывая это, по словам главы государства, важно прилагать усилия для дальнейшего развития этой сферы.
Президент напомнил, что транспортный комплекс оказывает влияние и на рост промышленности, туризма, торгового оборота. Все это в конечном итоге помогает укреплять экономический потенциал России.
Реклама
«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», — подчеркнул Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта.
Помимо этого, президент отметил рост популярности общественного транспорта в стране. В связи с этим, по его словам, важно повышать комфортность средств передвижения, создавать удобные маршруты. Также, как указал глава государства, еще одной задачей остается внедрение передовых цифровых сервисов и приложений для пассажиров и бизнеса.
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама