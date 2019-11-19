Путин поручил кабмину представить предложения по проекту моста через Лену

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через реку Лену. По предварительным расчетам, его строительство обойдется казне и инвесторам в 83 миллиарда рублей.

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В ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что глава государства поддержал проект строительства автодорожной переправы через Лену, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: «Да, поручено представить предложения». Об этом сообщило РИА «Новости».

О том, что российский президент одобрил строительство моста сообщил глава Республики Саха «Якутия» Айсен Николаев. По его словам, Путин отметил, что «ситуация созрела для реализации».

«Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта», — написал в Facebook глава Якутии.

По некоторым данным, в возведении моста могут принять участие не только российские, но и китайские компании. Его длина превышает три километра, будут построены около 11 километров подходов.

Завершен проект будет в 2025 году.