Транспорт 21 декабря 2023, 14:26 Путин поручил благоустраивать новые и отремонтированные трассы Путин заявил о важности благоустройства новых и отремонтированных дорог РИА «Новости»

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Общая протяженность новых, реконструированных и отремонтированных дорог в России по итогам 2023 года составит более 31 тысячи километров. Но, кроме укладки покрытия, важно провести благоустройство, установить современные объекты дорожного сервиса и качественную мобильную связь. Об этом на церемонии открытия трассы М-12 «Восток» между Москвой и Казанью заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что надежные и качественные дороги для России имеют стратегическое значение. Поэтому все планы в области строительства необходимо реализовать в полном объеме.

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Глава государства напомнил, что в числе приоритетных проектов продление трассы «Восток» до Екатеринбурга и Тюмени. Строительство обходов Омска, Новосибирска, Кемерова и Канска. Расширение узких мест на дальневосточном участке маршрута «Россия», включая подъезды к Дальнему Востоку.

«Для комфортных поездок наших граждан открывающиеся участки нужно благоустроить, обеспечить современными объектами дорожного сервиса и устойчивой связью. Работы очень впереди много, но не сомневаюсь, что все задачи обязательно выполнят на самом достойном уровне», — добавил Путин.

Президент напомнил, что участок дороги М-12, связавший Москву и Казань ввели в рекордно короткие сроки. Он добавил, что это еще одно доказательство того, что строительный сектор России может работать качественно, быстро и вводить в строй большие объемы жилья, социальных и промышленных объектов, а также другой инфраструктуры.