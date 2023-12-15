Транспорт 15 декабря 2023, 18:29 Путин пообещал укрепить железнодорожную отрасль в России Путин: Россия повысит качество и скорость железнодорожных перевозок РИА «Новости»

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В России продолжает укрепляться железнодорожная отрасль, а также повышаются грузооборот и пассажиропоток. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Надо думать, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов», — отметил он.

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Путин также указал на необходимость расширить возможности промышленности и отраслевого образования. Он выразил уверенность в том, что страна справится с поставленными задачами, потому что в железнодорожной сфере есть много настоящих профессионалов и талантливых работников.

«Будем действовать слаженно, совместно, объединяя усилия государства, регионов, бизнеса, ваших замечательных трудовых коллективов», — заключил глава государства.

Ранее Путин анонсировал «десятилетие большой стройки» в России. По его словам, в ближайшее время в стране начнется масштабное строительство сети высокоскоростных магистралей.