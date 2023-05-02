Транспорт 02 мая 2023, 15:23 Путин пообещал развивать транспорт в Мариуполе Президент Путин: транспорт в Мариуполе будут развивать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти планируют заняться развитием транспорта в Мариуполе. Там собираются обновить парк общественного транспорта и увеличить число маршрутов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска трамвая в этом городе после восстановления линий, написал ТАСС.

«Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта. А здесь есть над чем поработать, это точно», — сказал он, выйдя на связь в формате видеоконференции.

Реклама

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что в Мариуполе восстановили первый участок трамвайной линии, это почти 10 километров. Известно, что уже 2 мая в городе возобновят движение трамваев по маршруту № 10 «Горбольница № 2 — Энергоучасток».

Агентство отметило, что это первый трамвайный маршрут в городе, ранее там ремонтировали линии. Специалисты депо № 3 занимались восстановлением трамвайной сети. Сейчас уже отремонтированы 11 трамваев, 10 из которых начнут курсировать.