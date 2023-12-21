Транспорт 21 декабря 2023, 14:25 Путин оценил сроки строительства автодороги М-12 Путин назвал строительство М-12 отличным примером реализации масштабного проекта РИА «Новости»

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Опережающее сроки строительства автодороги М-12 («Восток»))является отличным примером реализации масштабного инфраструктурного проекта. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии запуска трассы до Казани.

Глава государства принял участие в церемонии в режиме видеоконференции. Он поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве этой значимой для России транспортной магистрали.

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«Благодарю вас за огромный труд, за высокий темп работы и, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что на строительство участка М-12 от Москвы до Казани, протяженностью 810 километров, ушло всего три года. В России еще никогда не реализовывали сложные инфраструктурные проекты за такой короткий срок. Это доказывает, что страна может «строить качественно, быстрее и больше», подытожил Путин.

Ранее Путин назвал приоритетным продление М-12 до Екатеринбурга и Тюмени, а также строительство обходов Омска, Новосибирска, расширение узких мест на автодороге М-10 («Россия»).