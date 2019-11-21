Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам

Бесплатная поездка на метро — реальность с МЦД Подробнее

В дальнейшем планируется запустить еще три диаметра: из Зеленограда в Раменское, между Апрелевкой и Железнодорожным и Пушкино — Домодедово.

По сравнению с обычными электричками диаметры проходят Москву насквозь, без конечных остановок на столичных вокзалах. По сути, МЦД будут ветками наземного метро.

На диаметрах будут действовать те же поездные, что и на метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК).

МЦД будут работать с 5:30 до 1:00 ночи. В часы пик поезда будут ходить с интервалом 5-6 минут.