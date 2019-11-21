Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам
В четверг 21 ноября Владимир Путин примет участие в открытии первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) — быстрых электричек, которые свяжут столицу с областью. Президент запустит движение по МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска, сообщил ТАСС.
Бесплатная поездка на метро — реальность с МЦДПодробнее
В дальнейшем планируется запустить еще три диаметра: из Зеленограда в Раменское, между Апрелевкой и Железнодорожным и Пушкино — Домодедово.
По сравнению с обычными электричками диаметры проходят Москву насквозь, без конечных остановок на столичных вокзалах. По сути, МЦД будут ветками наземного метро.
На диаметрах будут действовать те же поездные, что и на метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК).
МЦД будут работать с 5:30 до 1:00 ночи. В часы пик поезда будут ходить с интервалом 5-6 минут.