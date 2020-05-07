Путин не смог назвать дату снятия ограничений на поездки за рубеж

Президент Владимир Путин затруднился сказать, когда могут начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. А что касается поездок за рубеж, то это будет зависеть не только от России.

«Так, сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе — когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан», — отметил Путин на совещании по вопросам развития транспорта.

По словам президента, поскольку перспективы зарубежных поездок непонятны, нужно развивать внутренний туризм. Путин призвал использовать возможности перевозчиков и операторов для формирования привлекательных маршрутов, открытия новых направлений, куда можно будет удобно добраться.

Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в план по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики.

Россия с 16 марта ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а 23 марта приостановила полеты во все страны. Сейчас добраться в Россию на самолете можно только специальными вывозными рейсами.