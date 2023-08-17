Транспорт 17 августа 2023, 19:53 Путин назвал тему стоимости общественного транспорта волнующей для россиян Путин: стоимость общественного транспорта волнует россиян РИА «Новости»

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Вопрос стоимости проезда в метро, автобусах, троллейбусах и электричках — та тема, которая волнует россиян, указал президент Владимир Путин. Глава государства предложил вынести ее на обсуждение в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

«Конечно, мы понимаем, что людей это волнует, прямые расходы», — подчеркнул президент.

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Открывая заседание, Путин обратил внимание, что в последнее время в России наблюдается тенденция более активного использования общественного транспорта россиянами. Люди начинают отдавать ему предпочтение в силу его быстроты, доступности и экологичности, заметил президент.

«Конечно, это происходит преимущественно в тех городах, где все виды транспорта грамотно увязаны в единую систему», — уточнил Путин.

Эталоном в этом направлении, по его оценке, можно назвать Москву. При этом президент указал на то, что возможности у столицы отличаются от многих других субъектов страны. Но вместе с тем московский опыт можно назвать колоссальным, добавил он.

«И он полезен всем российским регионам, даже учитывая их особенности и текущую специфику», — выразил уверенность президент.