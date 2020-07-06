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    06 июля 2020, 17:29

    Путин назвал неясными сроки открытия границ Европы для россиян

    Борис Ломакин

    Владимир Путин заявил, что европейские страны не могут определиться по поводу открытия своих границ даже для соседних стран. Поэтому для россиян ситуация по-прежнему остается неясной.
    Путин назвал неясными сроки открытия границ Европы для россиян

    Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков

    Владимир Путин.

    Владимир Путин сказал об этом во время беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым, говорится на сайте Кремля. Президент добавил, что отрасль авиационных перевозок относится к наиболее пострадавшим, передает РИА ФАН.

    Директор «Аэфрофлота» предложил выход из проблемной ситуации, используя для этого иностранных перевозчиков, которые уже возобновили международные полеты. По оценкам Савельева, если удастся договориться, то к декабрю 2020 года восстановится до 80% перевозок.

    Директор авиакомпании напомнил, что «Аэрофлот» практикует шахматную рассадку пассажиров из-за малой загрузки. При этом в самом самолете заболеть почти невозможно, так как воздух там фильтруется и меняется каждые три-пять минут.