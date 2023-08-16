16 августа 2023, 15:12
Путин и Собянин запустят движение на МЦД-3 17 августа
Кремль сообщил об участии Путина в запуске движения на МЦД-3
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют движение электричек на третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) в ближайший четверг, 17 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщило РИА «Новости».
Открытие движение на новом участке пройдет в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».
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Глава государства и мэр столицы изучат планы развития транспортной инфраструктуры московского региона и откроют движение электричек на МЦД-3.
Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и и Раменский городской округ Московской области.
Столичный департамент транспорта ранее сообщил, что тестовую обкатку поездов на МЦД-3 запустили в минувший вторник, 15 августа, и завершат вечером в среду.
В ходе проверки специалисты проверят безопасность движения в смешанном режиме электричек диаметра и поездов Казанского и Ленинградского направлений железной дороги. В связи с проводимыми работами интервал движения обычных электричек в эти дни увеличили.
Владимир Путин
МЦД
Сергей Собянин
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