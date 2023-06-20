20 июня 2023, 17:57
Путин и Собянин открыли движение речных электросудов в Москве
Президент России Путин и мэр Москвы Собянин открыли движение первых речных электротрамваев
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт регулярному маршруту речного электротранспорта с причала «Киевский» на Москве-реке, сообщили РИА Новости.
«В добрый час, в добрый путь», — сказал Путин.
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Маршрут длиной более 6,5 километра соединит Киевский вокзал и причал на Шелепихинской набережной у жилого комплекса «Сердце столицы».
Ранее москвичам рассказали об итогах первого месяца речной навигации.
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