Транспорт 22 ноября 2022, 14:33 Путин дистанционно спустил на воду ледокол «Якутия» Президент России Путин поручил построить атомные ледоколы «Чукотка» и «Россия» в срок РИА «Новости»

Читать 360tv в

К 2027 году Россия получит четыре новых атомных ледокола. Президент Владимир Путин выступил на церемонии спуска на воду со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге одного из них и поручил соблюсти сроки выпуска остальных.

Ледокол «Якутия» передадут флоту в конце 2024 года, а «Урал» заступит на службу в декабре 2022 года. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в спуске на воду первого и поднятия флага на втором из них.

Реклама

По его словам, первые два ледокола этой серии под названиями «Арктика» и «Сибирь» уже несут службу. Еще один сдадут в 2026 году, а через год на судоверфи «Звезда» закончат сверхмощный атомный ледокол «Россия».

Реклама

«Указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны. Уверен, что так оно и будет», — сказал президент.

Он поручил скоординировать работу всех специалистов, в том числе из смежных отраслей, работников промышленных предприятий и ученых. Владимир Путин сказал, что новые суда помогут переоснастить российский ледокольный флот и подтвердить статус арктической державы.

Строительство новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и 10510 вошло в план развития Северного морского пути до 2035 года. RT сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал его в августе.