Путин дал старт движению поездов на новом участке БКЛ
Путин запустил движение пассажирских поездов на новом участке БКЛ метро Москвы
Движение пассажирских поездов запустили на участке от станции «Мневники» до станции «Каховская» Большой кольцевой линии метро Москвы. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что после окончательного завершения строительства Большой кольцевой линии она станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Ее длина составит 70 километров.
«Гигантская по своим масштабам работа! А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии, оно будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Новый пересадочный контур московского метро включит в себя 31 станцию и соединит все существующие линии метрополитена, а также две линии Московских центральных диаметров. Строительство БКЛ завершат в следующем году.