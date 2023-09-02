Транспорт 02 сентября 2023, 19:02 Пути обкатали на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы Дептранс провел накатку путей нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро Дептранс Москвы

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Накатку путей провели на новом участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом рассказали на сайте столичного дептранса.

Проверили участок линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех». Специальный вагон проехал по маршруту и замерил габарит в тоннелях и на станциях. Состояние проложенных путей проверил диагностический поезд-лаборатория. Затем новые и уже работающие участки связали системами автоматики движения поездов, и только потом провели накатку путей.

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«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина скоро мы откроем три новые станции на Люблинско-Дмитровской линии. „Физтех“ станет самой северной станцией столичного метрополитена. Благодаря вводу участка у более 500 тысяч горожан появится метро в шаговой доступности», — пояснил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее в метро на Солнцевской линии начали размещать обновленные схемы с готовящимися к запуску станциями — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино».