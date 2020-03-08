8 Марта — прекрасный повод не только получить цветы, но и отправиться на прогулку. Путешествовать в этот день особенно приятно, так как проезд на любом общественном транспорте бесплатный. Такой подарок сделали жительницам Москвы и Подмосковья. Самое время посетить какую-нибудь живописную усадьбу.

Сегодня женщинам не нужно стоять в очереди за билетами на электричку и доставать кошельки. На любом общественном транспорте можно проехать совершенно бесплатно. Никаких особенных действий для этого не нужно — просто проходите через открытый турникет. Никуда прикладывать карты тоже не потребуется.

В Международный женский день вы не увидите контролеров и не стоит переживать за выход на перроне. Там тоже никто не спросит ваш билет. Сотрудники метро, вокзалов и станций помогут сориентироваться в случае необходимости.

«Я подошла, мне охранник сказал: „С праздником и проходите бесплатно“. Было очень приятно», — рассказала «360» одна из пассажирок.

Проезд 8 марта бесплатный везде, кроме аэроэкспрессов. Так что выбирайте, куда отправиться: в парк, кино или музей — двенадцать из них сегодня тоже бесплатно принимают женщин и детей. Ну и, конечно, обязательно посетите праздничные программы на главных площадках Подмосковья.