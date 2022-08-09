Путешественников переведут на систему бронирования авиабилетов с российским ПО

Правительство РФ уточнило требования к отечественной системе бронирования авиабилетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение», — рассказали представители ведомства.

Правительство уже утвердило постановление. Его подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Новые правила вступят в силу 20 октября этого года.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полетов в южной и центральной частях России продлен до 17 августа. Об этом сообщил RT. Меры касаются гражданских рейсов в 11 городах РФ. Среди них — воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронеж, а Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажирам, которые хотят прилететь в эти города или улететь из них, предложены маршруты через соседние города.