Транспорт 12 декабря 2022, 23:31 Путепровод открыли во Всеволожске 12 декабря

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Во Всеволожске Ленинградской области открыли новый путепровод. Он соединил Мельничный Ручей и город. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Дороги Ленинградской области».

Путепровод начал работать 12 декабря. Ранее данный участок дороги являлся местом столпотворения автомобилей, однако благодаря новому объекту пробок удастся избежать. Данное нововведение оценили многие жители региона.

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«За путепровод спасибо, теперь доехать до Всеволожска стало проще, и самое главное — понятно приблизительное время в пути», — рассказал один из водителей.

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