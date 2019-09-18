Путепровод через ж/д пути начали строить в Мытищах

В Мытищах началось бетонирование опор строящегося путепровода на улице Фрунзе и улице Мира через ж/д пути Ярославского направления. Работы ведутся по обеим сторонам железной дороги на крайних и промежуточных опорах сооружения.

«В настоящее время продолжается возведение трех опор. Всего будет построено восемь монолитных железобетонных опор. Ведется подготовка к сборке металлоконструкций пролетного строения путепровода, общий вес которых составит порядка 930 тонн. В конце текущего года специалисты подрядной организации планируют приступить к надвижке пролетного строения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство нового путепровода началось в октябре 2018 года в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансируется проект из дорожного фонда региона.

Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной почти 159 метров в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит два километра. Количество полос движения по основному хорду и съездам составит от двух до четырех. Пропускная способность объекта составит порядка 50 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения по основному ходу 80 км/ч, а на съездах — 70 км/ч.

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Для обеспечения безопасности дорожного движения здесь будут установлены дорожные знаки и системы видеонаблюдения. Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта предусмотрено устройство двух автобусных остановок. Также для защиты от шума будут установлены пять шумозащитных экранов высотой восемь метров.

Строительство путепровода, который соединит улицы Фрунзе и Мира, позволит улучшить транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ. Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на федеральную магистраль М8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство путепровода планируется в конце 2021 года.