«Пушкинский трамвай» появился на улицах Петербурга в День русского языка

Трамвай с изображением поэта Александра Пушкина и строчками из его стихотворений появился на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости».

Трамвай стартовал 6 июня, в Международный день русского языка. Он передвигается по маршруту № 3 по Садовой улице, пересекая Невский проспект, Троицкий и Сампсониевский мосты.

«Как Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, так и петербургский трамвай можно без преувеличения считать „основоположником“ городской транспортной системы», — рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».