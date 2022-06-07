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    07 июня 2022, 22:04

    «Пушкинский трамвай» появился на улицах Петербурга в День русского языка

    Арина Бобкова

    Трамвай с изображением поэта Александра Пушкина и строчками из его стихотворений появился на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости».

    Трамвай стартовал 6 июня, в Международный день русского языка. Он передвигается по маршруту № 3 по Садовой улице, пересекая Невский проспект, Троицкий и Сампсониевский мосты.

    «Как Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, так и петербургский трамвай можно без преувеличения считать „основоположником“ городской транспортной системы», — рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».