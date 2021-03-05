Пулково представил новый логотип. Но сначала его показали психиатру

Новый логотип багажного сервиса аэропорта Пулково насмешил и напугал пользователей Сети. Пользователям не понравился выбранный шрифт, так как английское название сервиса PACKBAG (упаковка багажа) читается как «расквас». Кроме того, многих смутили руки, которые должны символизировать аккуратное обращение с чемоданами, но больше напоминают историю профессора Соколова, которого с отрезанными конечностями убитой аспирантки достали из Мойки.

Источник фото: Pulkovoairport.ru

Сам логотип сопровождается слоганом: «Сохраним важное». После появившейся критики авторы поправили шрифт логотипа, чтобы не вызывать двоякого прочтения. Но «руки в чемодане» никуда не делись.

Источник фото: Pulkovoairport.ru

«Фонтанка» со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» уточнила, что логотип и слоган выбрали в ходе конкурса среди пассажиров и подписчиков в социальных сетях. В организации уточнили, что доверяют мнению почти шести тысяч участников.

В управляющей компании добавили, что показали разработанный логотип специалистам в области психологии и психиатрии.

«Непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть: нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство», — привела выдержку из заключения пресс-служба.

В организации отметили, что на логотип можно посмотреть как на руки беременной женщины на ее животе.

Автором логотипа, по мотивам которого создали дизайн, стала Александра Шарыгина. В качестве приза она получит сертификат на посещение бизнес-салона.