Психолог перечислил способы борьбы с аэрофобией

Разработано нескольких действенных методов, которые помогут облегчить аэрофобию. Ими поделился психолог Александр Невеев, сообщил Life.

Людям с таким тревожным состоянием рекомендуют изменить свое отношение к источнику страха. Для этого нужно убедить себя в том, что ничего плохого не случится. Самолеты падают очень редко, они считаются наиболее безопасным видом транспорта.

С приступом паники помогают справиться два компонента: когнитивный и поведенческий. На уровне мышления нужно проанализировать ситуацию и задать себе вопросы: что меня пугает и чего я сейчас боюсь?

Сначала необходимо осознать преувеличение опасности, а потом переключить свои эмоции на другой объект. Для этого хорошо подойдут музыка, книга, беседы на нейтральные темы с бортпроводниками или соседом. А вот представлять авиакатастрофу в смешном виде психолог категорически не советует, так как это еще больше укоренит страх.

«Наш мозг не настолько примитивно устроен, чтобы вестись на такое. У психики нет условной рамки. Что перед нашим мысленным взором, о том мы и думаем», — сказал Невеев.

Преодолеть аэрофобию также поможет специалист.