Эксклюзив 19 марта 2024, 17:25 «Проводник денег в ГИБДД». Почему нужно изменить порядок сдачи экзаменов на права Автоэксперт Шапарин: изменения при сдаче экзамена на права помогут водителям РИА «Новости»

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С 1 апреля 2024 года экзамены для получения водительских удостоверений будут проходить по-новому. Однако нововведения сыграют на руку автомобилистам, рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, теперь все сделают так, как уже было несколько лет назад.

«Все довольно просто. Раньше, когда объединили площадку и город, количество штрафных баллов по сути сократили. Сейчас немного добавили — сделали, как было. Почему так происходит? Все предельно просто — люди не в состоянии сдать этот экзамен», — сообщал он.

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Генератор коррупции

Автоэксперт пояснил, что человеку проще сначала сдать теоретическую часть, потом вождение на площадке, все это закрепить. А затем, когда кандидат уже уверен в своих силах, сдать вождение по городу.

Сейчас, к сожалению, вся эта конструкция, которая получилась, генерирует коррупцию. Антон Шапарин

Шапарин добавил, что стало распространенной практикой, когда организацией сдачи экзаменов занимаются преступные группировки. По его словам, за взяточничество арестовывают целые подразделения.

Необходима прозрачность

«Нужно разрешить самостоятельную подготовку к экзаменам, потому что автошколы в нынешней конфигурации — это только проводник денег в ГИБДД. Больше ничего. Они не в состоянии научить водить никого, потому что даже не могут научиться сдавать экзамен, что гораздо проще, чем научиться водить. Потом — максимальная прозрачность процесса», — поделился Шапарин своим видением, как исправить ситуацию.

Нововведения существенно ничего не изменят, уверен эксперт. Однако они немного помогут кандидатам в водители сдать экзамен, потому что количество штрафных баллов будет чуть больше.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин призвал проверять темы занятий и методические пособия в автошколах. Он также отмечал, что недобросовестные компании выпускают водителей, которые неспособны сдать экзамены. Если такому ученику все же удалось получить права, то он «демонстрирует беспомощность на дорогах».