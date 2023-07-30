Транспорт 30 июля 2023, 03:20 Прототип нового российского спорткара Rossa показали в Сети Паблик RCI News выложил фото прототипа российского спорткара Rossa RCI News | Russian Car Industry / «ВКонтакте»

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Прототип нового российского спорткара Rossa сфотографировали в Москве. Снимки появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе RCI News | Russian Car Industry.

Бренд Rossa принадлежит гонщику Роману Русинову, новый спорткар собирал конструктор Игорь Ермилин, который ранее трудился главным конструктором в Marussia Motors. Эксперты увидели в очертаниях спорткара Rossa позаимствованные у Marussia B1 форму кабины и передний обтекатель с характерными выштамповками.

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«Новая модель получила оригинальную оптику, срощенную с вентиляционными „жабрами“ капота, а также массивную заднюю часть с тонким монофонарем и огромным плавником на крыше», — сказано в сообщении.

О двигателе нового спорткара пока ничего не известно, но предполагается, что он аналогичен Marussia B1, который был оснащен 3,5-литровым силовым агрегатом мощностью 240 лошадиных сил.

Патент на промышленный образец спорткара Rossa на базе ФИПС обнаружил Telegram-канал «Автопоток». У машины две версии: с антикрылом и без него. Новый российский спортивный автомобиль сравнили с McLaren 10-летней давности.