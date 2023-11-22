Транспорт

22 ноября 2023, 14:16

Протокол о нарушении ПДД составили на пожилого москвича на трехколесном «бэтмобиле»

ГИБДД Москвы составила протокол о нарушении ПДД на владельца трехколесного авто

Читать 360tv в

Полицейские задержали владельца трехколесного «бэтмобиля», который накануне заметили в центре Москвы. Им оказался пожилой житель столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции.

Поводом для задержания стали кадры, опубликованные в интернете. На них мужчина на необычном трехколесном транспорте ехал в районе Смоленской площади. Полицейские посчитали, что он затруднял движение по Садовому кольцу.

Реклама

Владельцем «бэтмобиля» оказался 63-летний москвич. В отношении него составили административный протокол о нарушении правил дорожного движения.

Госавтоиспекция Москвы
Госавтоиспекция Москвы

Ранее стало известно, что столичная Госавтоинспекция с 22 по 28 ноября проведет рейд по проверке таксистов и водителей каршеринга в Москве.

ГИБДД

Москва 2023

Реклама

Реклама