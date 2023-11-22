Транспорт 22 ноября 2023, 14:16 Протокол о нарушении ПДД составили на пожилого москвича на трехколесном «бэтмобиле» ГИБДД Москвы составила протокол о нарушении ПДД на владельца трехколесного авто Госавтоиспекция Москвы

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Полицейские задержали владельца трехколесного «бэтмобиля», который накануне заметили в центре Москвы. Им оказался пожилой житель столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции.

Поводом для задержания стали кадры, опубликованные в интернете. На них мужчина на необычном трехколесном транспорте ехал в районе Смоленской площади. Полицейские посчитали, что он затруднял движение по Садовому кольцу.

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Владельцем «бэтмобиля» оказался 63-летний москвич. В отношении него составили административный протокол о нарушении правил дорожного движения.

Госавтоиспекция Москвы

Ранее стало известно, что столичная Госавтоинспекция с 22 по 28 ноября проведет рейд по проверке таксистов и водителей каршеринга в Москве.