Транспорт 12 сентября 2023, 14:32 Протяженность московских дорог увеличилась более чем на 20% за 12 лет Бочкарев: дорожная сеть Москвы за 10 лет выросла более чем на 20% Сайт мэра и правительства Москвы

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За последние 12 лет в Москве было построено более 1240 километров дорог, около 360 мостов, тоннелей и эстакад, а также свыше 290 пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в этом году уже завершилось строительство 96 километров дорог, 48 искусственных сооружений и четырех пешеходных переходов.

Активное дорожное строительство позволяет улучшить транспортную ситуацию в столице, а также стимулировать развитие городских территорий. С 2011 года протяженность всех московских дорог выросла более чем на 20%. Андрей Бочкарев

С учетом проделанной с 2011 года работы заммэра Москвы спрогнозировал, что к 2025 году дорожно-транспортная система столицы вырастет более чем на 1500 километров.

Ранее жителям столицы сообщили, что Новокутузовский тоннельный комплекс отремонтировали в Москве.