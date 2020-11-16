Противосонные браслеты появятся у водителей автобусов и такси

Кроме того, ведомство предложило внести изменения в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». После чего, возможно, таксисты тоже должны будут носить такой браслет.

По данным экспертов, причиной 20% ДТП — сон водителя. Именно поэтому многие автомобильные концерны занимаются созданием систем, способных отслеживать состояние человека за рулем. Уже существуют устройства, реагирующие на движение глаз и головы. Однако в России будут использоваться технологии, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках дорожной карты «Национальной технологической инициативы». Пока существующие образцы тестируются в Туле и Нижнем Новгороде.

Всего разрабатывается три технологии: противосонный браслет, неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека и программное обеспечение с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующее состояние водителя.

В Москве почти восемь тысяч автобусов, трамваев и электробусов оснащено системой «Антисон», которая считывает состояние с помощью камеры с инфракрасной подсветкой. И это уже дало свои результаты и аварийность за девять месяцев использования сократилась на 24%.