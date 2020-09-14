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    14 сентября 2020, 02:53

    Для машин с армянскими номерами хотят прописать правила регистрации

    Кирилл Фролов

    В России находятся от 200 до 300 тысяч автомобилей с армянскими номерами — их владельцы покупали машины в республике из-за низкой цены, и не торопятся регистрировать их в РФ. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обсуждают, по каким правилам оформлять такие авто, сообщили «Известия».
    Для машин с армянскими номерами хотят прописать правила регистрации

    Армения присоединилась к ЕАЭС в 2014 году, однако переход на единые таможенные тарифы был отложен до 2020 года. При этом пошлины на автомобили в республике были значительно ниже, чем в России. А с конца 2017 года товары, ввозимые на территорию ЕАЭС для личного пользования, еще и освободили от уплаты таможенных пошлин.

    Этим воспользовались сотни тысяч россиян, которые приобретали машины в Армении по выгодной цене. На родине они эти автомобили не оформляли.

    Сотрудники ГИБДД регулярно штрафуют таких водителей за отсутствие регистрации транспортного средства в РФ, однако суды в Краснодаре, Челябинске, Казане, Хасавюрте отменяют эти решения. Еще одна проблема — Госавтоинспекция не может прислать штраф за нарушение ПДД, поскольку армянских номеров нет в ее базе.

    В Евразийской экономической комиссии обсуждают этот вопрос. Однако пока решение о машинах с армянскими номерами не принято.

    Новости SMI.FM