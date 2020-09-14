Для машин с армянскими номерами хотят прописать правила регистрации

Армения присоединилась к ЕАЭС в 2014 году, однако переход на единые таможенные тарифы был отложен до 2020 года. При этом пошлины на автомобили в республике были значительно ниже, чем в России. А с конца 2017 года товары, ввозимые на территорию ЕАЭС для личного пользования, еще и освободили от уплаты таможенных пошлин.

Этим воспользовались сотни тысяч россиян, которые приобретали машины в Армении по выгодной цене. На родине они эти автомобили не оформляли.

Сотрудники ГИБДД регулярно штрафуют таких водителей за отсутствие регистрации транспортного средства в РФ, однако суды в Краснодаре, Челябинске, Казане, Хасавюрте отменяют эти решения. Еще одна проблема — Госавтоинспекция не может прислать штраф за нарушение ПДД, поскольку армянских номеров нет в ее базе.

В Евразийской экономической комиссии обсуждают этот вопрос. Однако пока решение о машинах с армянскими номерами не принято.