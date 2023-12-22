Транспорт 22 декабря 2023, 13:29 Промышленный эксперт Хазанов: «Рольф» будет функционировать в прежнем режиме поспе передачи под внешнее управление

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Активы крупнейшего российского автодилера «Рольф» передаются во временное управление Росимущества. Компания продолжит функционировать в прежнем режиме, сообщил промышленный эксперт Леонид Хазанов сайту aif.ru.

По его словам, сейчас нет предпосылок к полному прекращению деятельности «Рольфа»: как он продавал автомобили, так и будет их продавать. В то же время не исключено появление нового руководителя, который будет выполнять функции по временному управлению.

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Отмечается, что под него попадут также все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».