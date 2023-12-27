Транспорт 27 декабря 2023, 15:17 Пролет пересадочного моста начали монтировать на станции метро «Текстильщики» в Москве Бочкарев: пролет моста начали монтировать на станции «Текстильщики» БКЛ в Москве РИА «Новости»

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В Москве начался монтаж главного пролета пересадочного моста на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители приступили к установке укрупненного блока пролетного строения пешеходного моста, который соединит станцию „Текстильщики“ большого кольца с одноименной станцией фиолетовой ветки», — уточнил он.

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Мост протяженностью приблизительно 140 метров будет пересекать железную дорогу и Люблинскую улицу. В период утреннего часа пик через этот узел будет проходить свыше 20 тысяч пассажиров.

Общий объем монолитных работ на строительной площадке достигнет шести тысяч кубических метров, а масса металлоконструкции пролетного строения превысит 630 тонн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики. Весной там открыли одноименную станцию БКЛ и станцию «Печатники», а также построили МЦД.