Транспорт 20 марта 2023, 11:47 Прокуратура Сочи взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек вылетов Транспортный прокурор Сочи Ляпин: ведомство контролирует права пассажиров

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Сотрудники транспортной прокуратуры Сочи взяли на контроль соблюдение прав пассажиров. Такую меру предосторожности ввели из-за задержек вылетов из местного аэропорта. Об этом сообщили представители ведомства.

«Сочинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров», — сообщил один из представителей органа Василий Ляпин.

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Также в ведомстве отметили, что задержки и отмены рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями. Проблемы затронули пассажиров, которые направлялись в Сочи из нескольких городов России. Такая же ситуация произошла и с рейсами, вылет которых планировался из курортного региона.

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Помимо контроля за соблюдением прав пассажиров, транспортная прокуратура Сочи также организовала и выездной прием граждан. Его проводят прямо в аэропорту города. На этот шаг пошли по поручению Южной транспортной прокуратуры.

После разрешения ситуации представители местных правоохранительных органов решат, стоит ли принимать меры прокурорского реагирования.