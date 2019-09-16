«Проклятие снято!»: Грузовику удалось проехать под «Мостом глупости» в Петербурге

Водители предположили, что фургон «снял проклятие» с моста, предназначенного для проезда малогабаритных авто. До этого в ловушке оказались более 170 грузовиков.

«Открываем второй счетчик, кто прошел», «Газелька, которая смогла!», «Все, проклятие снято!» — прокомментировали произошедшее пользователи в Сети.

Впрочем, это не первый грузовик, который смог преодолеть переправу без повреждений. В июле 2018-го с этой задачей справилась одна фура.

Автомобильный мост на Боровой улице появился в 2009 году. Он расположен слишком близко к путепроводу — на расстоянии 2,7 метра. Высота настолько мала, что проехать под ним могут только легковые автомобили. Ни одно ДТП произошло в этом месте, ни один большегруз оказывался в ловушке. Между тем рядом с мостом установлены предупредительные знаки и плакаты. Однако водители фур продолжают испытывать судьбу. В связи с этим жители Санкт-Петербурга и прозвали его «Мостом глупости».