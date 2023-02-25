Транспорт 25 февраля 2023, 19:01 Прокатным самокатам в России с 1 марта ограничат максимальную скорость Ликсутов: с 1 марта на прокатных самокатах не получится разогнаться больше чем на 25 км/ч РИА «Новости»

Читать 360tv в

Начиная с 1 марта текущего года изменится ряд правил относительно электросамокатов. Об этом напомнил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он описал новые правила в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что у электросамокатов сменится правовой статус. Теперь их будут определять как средство индивидуальной мобильности.

Реклама

Также изменения затронут и прокатный транспорт такого типа. На взятых в аренду электросамокатах не получится развить скорость свыше 25 километров в час.

Реклама

«Все прокатные самокаты будут ограничены программным образом», — отметил Ликсутов.

Также он напомнил, что в ряде локаций нельзя будет развивать скорость больше 15 километров в час.

Кроме того, новые правила определят зоны использования электросамокатов. На них разрешат ездить по велодорожкам. В случае отсутствия таких зон можно передвигаться по тротуару, но со скоростью движения пешеходов.

Все эти корректировки вступят в силу с 1 марта текущего года. Изменения станут частью обновленных правил дорожного движения