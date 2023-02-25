25 февраля 2023, 19:01
Прокатным самокатам в России с 1 марта ограничат максимальную скорость
Ликсутов: с 1 марта на прокатных самокатах не получится разогнаться больше чем на 25 км/ч
Начиная с 1 марта текущего года изменится ряд правил относительно электросамокатов. Об этом напомнил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он описал новые правила в эфире телеканала «Москва 24».
Он отметил, что у электросамокатов сменится правовой статус. Теперь их будут определять как средство индивидуальной мобильности.
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Также изменения затронут и прокатный транспорт такого типа. На взятых в аренду электросамокатах не получится развить скорость свыше 25 километров в час.
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«Все прокатные самокаты будут ограничены программным образом», — отметил Ликсутов.
Также он напомнил, что в ряде локаций нельзя будет развивать скорость больше 15 километров в час.
Кроме того, новые правила определят зоны использования электросамокатов. На них разрешат ездить по велодорожкам. В случае отсутствия таких зон можно передвигаться по тротуару, но со скоростью движения пешеходов.
Все эти корректировки вступят в силу с 1 марта текущего года. Изменения станут частью обновленных правил дорожного движения
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