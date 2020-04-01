Производство Subaru в Японии приостановили из-за коронавируса

По информации «Невских новостей», автомобильное производство временно закроют 11 апреля на всех заводах организации в Японии. Предполагается, что работа на предприятиях возобновится 1 мая этого года.

С 31 марта производственную линию в японской префектуре Фукуока на время закрыла компания Nissan. Сотрудники, которые работали на производстве, заразились коронавирусной инфекцией. До этого трудности вызывала доставка комплектующих, которые производились на заводах в Китае.

Ранее стало известно, что летние Олимпийские игры в Токио окажутся вторыми из наиболее дорогих в истории. Их стоимость обусловлена переносом соревнований с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире. Тем не менее, первое место в списке самых дорогих до сих пор занимают Игры в Сочи.