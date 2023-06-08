Транспорт 08 июня 2023, 12:35 Производство отечественных машин увеличат в России для таксопарков и каршеринговых служб

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В Минпромторге рассказали о расширении автомобильного производства для обеспечения таксопарков и каршеринговых служб отечественными машинами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

До 1 августа правительство РФ должно представить главе государства доклад о локализации производства автомобилей такси и каршеринга. По словам экспертов, в России должно выпускаться не менее 150 тысяч автомобилей в год.

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«Сейчас хорошее время для развития собственного производства. Россия может производить продукцию и на внутренний рынок, и на экспорт. Возьмем автопром — есть возможности на своей территории и нужно их развивать», — сообщил журналистам глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Новые автомобили такси, представленные в экономклассе, должны иметь большинство деталей, произведенных в России.