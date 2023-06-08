08 июня 2023, 12:35
Производство отечественных машин увеличат в России для таксопарков и каршеринговых служб
В Минпромторге рассказали о расширении автомобильного производства для обеспечения таксопарков и каршеринговых служб отечественными машинами. Об этом сообщила «Парламентская газета».
До 1 августа правительство РФ должно представить главе государства доклад о локализации производства автомобилей такси и каршеринга. По словам экспертов, в России должно выпускаться не менее 150 тысяч автомобилей в год.
Реклама
«Сейчас хорошее время для развития собственного производства. Россия может производить продукцию и на внутренний рынок, и на экспорт. Возьмем автопром — есть возможности на своей территории и нужно их развивать», — сообщил журналистам глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
Новые автомобили такси, представленные в экономклассе, должны иметь большинство деталей, произведенных в России.
Машины
Реклама
Реклама