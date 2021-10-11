Производство обновленной Kia Ceed стартовало в России

Производство обновленного семейства Kia Ceed стартовало в Калининграде на заводе «Автотор». В состав серии вошли хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Автомобили получили новый логотип, измененную переднюю и заднюю часть кузова, а также обновленный дизайн светодиодной оптики. Каждая модель получит телематический комплекс с доступом к навигационным сервисам. Кроме того, автомобили наделили системами безопасности и помощи водителю.