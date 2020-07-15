Производство нового седана Kia K5 началось в России

Уточняется, что модель заменит седан Optima. Такое решение было принято в результате изменений в стратегии бренда и нового вектора развития дизайна.

Дизайн новой машины соответствует фирменной концепции «Улыбка тигра»: модель оснащена широкой радиаторной решеткой, светодиодными фарами Z-образной формы и фонарями, соединенными светодиодной полосой.