19 декабря 2022, 18:30
Производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге возобновит АвтоВАЗ
Новый собственник бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге — компания АвтоВАЗ — возобновит производство во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «России24».
По данным радиостанции «Говорит Москва», в настоящее время компания ведет переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов.
Реклама
Соколов отметил, что процесс переговоров сейчас находится на самой активной стадии.
Реклама
Машины
Реклама
Реклама