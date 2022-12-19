Транспорт 19 декабря 2022, 18:30 Производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге возобновит АвтоВАЗ

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Новый собственник бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге — компания АвтоВАЗ — возобновит производство во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «России24».

По данным радиостанции «Говорит Москва», в настоящее время компания ведет переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов.

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Соколов отметил, что процесс переговоров сейчас находится на самой активной стадии.

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