Производство кроссоверов Kia Sportage пятого поколения стартовало в РФ

В Калининграде на заводе «Автотор» приступили к производству кроссоверов Kia Sportage нового поколения. Об этом написали «Известия».

По данным издания, модель будет предложена в двух вариациях — с двухлитровым бензиновым движком мощностью 150 «лошадок» или два с половиной литра с отдачей в 190 лошадиных сил. Машина получит 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, задние парковочные датчики, а также камеру заднего вида и светодиодные фары. Премьерная презентация модели намечена на второй квартал этого года.