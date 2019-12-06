  • Производство кроссовера Kia Mohave наладят на заводе в Калининграде

    06 декабря 2019, 16:17

    Артур Блянихов

    На российском авторынке появится кроссовер Mohave от южнокорейского концерна Kia, передает РИА ФАН.

    По данным информагентства, модель оснастят турбодизельным движком мощностью 250 «лошадок», который будет работать вкупе с восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, кроссовер получит систему полного привода, мониторинга давления воздуха в шинах, а также климат-контроль и электрообогрев наружных зеркал. Выпуском новинки займется завод «Автотор», который находится в Калининграде.