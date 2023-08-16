16 августа 2023, 14:10
Производство китайских автомобилей JMC запустили в Калининграде
Калининградский завод «Автотор» запустил производство китайских автомобилей JMC
Калининградский «Автотор» 16 августа начал производство автомобилей китайского бренда JMC. На конвейер встали сразу три модели — Carrying, Conquer и Vigus. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
«На производственной площадке завода „Автотор“ <…> Калининградской области состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки JMC», — указали в сообщении.
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Холдинг начал сотрудничество с компанией JMC в области высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей. На конвейер поставили компактный городской автомобиль Carrying, универсальный Conquer и пикап Vigus.
В «Автоторе» уточнили, что после выполнения нужного объема производства, холдинг перейдет на полный цикл — сварку, окраску, сборку. При достижении эффективных экономических показателей начнется разработка плана по увеличению мощностей для выпуска JMC.
Вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало выпуска машин на экс-заводе Volkswagen в Калуге. Работы стартуют до конца 2023 года. Глава Минпромторга также заявил, что «Автодом» в 2024 году может приступить к производству автомобилей на бывшем заводе Mercedes в России.
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