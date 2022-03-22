Производство электромобилей начнется в Липецкой области

Производство российских электромобилей запустят в Липецкой области. Машины будут выходить под брендом Evolute. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Липецкая область заключила контракт с компанией «Моторинвест». Организация вложит в производство автомобилей 13 миллиардов рублей в ближайшие 11 лет. За этот период планируют произвести 242 тысячи электромобилей.

«К моменту окончания срока действия СПИКа (специального инвестиционного контракта. — прим. ред.) уровень локализации продукции достигнет 5 тысяч баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тысячи электромобилей пяти моделей», — рассказал глава министерства Денис Мантуров.